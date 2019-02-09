Uludağ'da Sis Altında Kayak Keyfi
1 saat önce
Kış turizminin en gözde mekanlarından Uludağ'da yoğun sise rağmen tatilciler kayak keyfinden vazgeçmedi.
Kış turizminin en gözde mekanlarından Uludağ
'da yoğun sise rağmen tatilciler kayak keyfinden vazgeçmedi.
Kış turizminin en gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da iki gündür aralıklarla etkili olan yoğun sis bulutu tatil için gelenleri kayak keyfinden vazgeçiremedi. Hava sıcaklığının 7 derece seyrettiği Uludağ'da pistlerdeki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaşmış durumda. Hafta sonu Uludağ'a gelecek olan ziyaretçilerin yoğun sisin etkili olduğu dağ yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, Uludağ'da olası bir olumsuzluk karşısında tedbirleri almış durumda. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:43 Kaynak: İHA
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