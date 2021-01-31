Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı - Son Dakika

Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı

31.01.2021 11:06

Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı Uludağ'da göz gözü görmüyor Uludağ'da aniden bastıran sis ve tipi şeklinde yağan kar yağışı, kayak yapmaya gelenlere engel olamadı.

Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı

Uludağ'da göz gözü görmüyor

BURSA - Uludağ'da aniden bastıran sis ve tipi şeklinde yağan kar yağışı, kayak yapmaya gelenlere engel olamadı. Sömestr tatilini Uludağ'da geçiren gençler, gönüllerince eğlendi.

Kış turizminin gözde mekanı Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı. Termometreler hava sıcaklığını -1 derece gösterirken, günün ilerleyen saatlerinde -7'ye düşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili gönderdiği genelgeye dikkat ediliyor. Yurt içi ve yurt dışından otellere rezervasyon yaptırarak kış tatilini Uludağ'da geçiren turistler yoğun sis ve tipiye rağmen kayak yapmayı sürdürdü. Uludağ'a ilk kez gelen vatandaşlar ise Uludağ'ı çok beğendiklerini dile getirdi.

Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı
Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı
Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı
Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı

Uludağ, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı - Son Dakika


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