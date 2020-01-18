Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu - Son Dakika

Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu

6 saat önce

Uludağ ile Bursa arasında yarım asırdır alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, kışın yolcularına muhteşem bir seyir imkanı sunuyor.

Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu, System.String[]

Uludağ ile Bursa arasında yarım asırdır alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, kışın yolcularına muhteşem bir seyir imkanı sunuyor.


Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestre tatili ile birlikte yoğunluk yaşanırken, konaklamak için gelen turistler karların içinde seyrine doyum olmayan kar manzaralı 22 dakikalık teleferik yolculuğunu tercih ediyor. Yolcularını Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre rakımlı Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (oteller bölgesi) ulaştıran teleferik, güzergah boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyir zevki yüksek yolculuk imkanı sunuyor. Yaz aylarını, büyük kısmını Arap turistlerin oluşturduğu tatilcilerin yoğun ilgisiyle kapatan teleferik, sonbahar tutkunlarını kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde geziye çıkarıyor. Kışla birlikte beyaza bürünen Uludağ'a gelen turistler, 22 dakika süren yolculuğun ardından Sarıalan ve oteller bölgelerinde konaklama imkanı buluyor. Ziyaretçiler, yolculuğun ardından karda piknik yapmak için de Sarıalan istasyonunda inerek dağın tadını çıkarabiliyor. - BURSA

Sarıalan, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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