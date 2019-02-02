Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.

Sömestir tatili ve hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle yoğunluğun yaşandığı oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yaparak, kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

Kar kalınlığının son yağışların ardından 169 santimetreye ulaştığı Uludağ'da havanın güneşli olması da yoğunluğun artmasında etkili oldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Türkiye, Kar, Uludağ, Güncel
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