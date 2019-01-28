Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu
1 saat önce
KIŞ turizminin en önemli kayak merkezi Uludağ'da sömestir tatilinde yoğunluk yaşanıyor.
KIŞ turizminin en önemli kayak merkezi Uludağ'da sömestir tatilinde yoğunluk yaşanıyor.
Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezinden biri olan Uludağ'da birinci ve ikinci oteller bölgesindeki pistler kayak yapanlarla dolarken, acemi kayakçılar ise düşmekten kaçamadı. Bazı tatilcilerin kızakla kaydığı görülürken, bazıları da bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışı ve sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, bu durum tatilcileri etkilemedi. Kar kalınlığının 165 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:58 Kaynak: DHA
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