Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yolda 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Sömestir tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a akın etti. Hafta sonunu Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyruklar oluşturdu. Milli Park Gişeleri'ne kadar 6 kilometrelik araç kuyruğu meydana gelirken, pistlerde ise adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Uludağ'da  hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 1 metreyi geçti.

'AYVALIKTAN KAR GÖRMEK İÇİN ULUDAĞ'A GELDİK'

Sömestir tatilinde kayak yapmak için ailesiyle birlikte Uludağ'a geldiğini söyleyen Enes Kaan Coşkun, "Uludağ'a bugün geldik. Kaymak için kayak kiraladık. Kayak öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Kar görmek için ailesiyle birlikte Balıkesir'den Uludağ'a geldiğini belirten Mustafa Senek, " Ayvalık'tan geliyoruz. Hem sömestir tatili için hem de kızımın doğum gününü kutlamak için geldik. Kızımla tatile geldik. Uludağ'a ilk defa geldik. İlk defa gelmemize rağmen çok beğendik. Kar var. Ayvalık'ta kar görmediğimiz için eğlenceli" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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