Uludağ'da sömestre yoğunluğu - Son Dakika

Uludağ'da sömestre yoğunluğu

23.01.2021 14:32
Uludağ'da sömestre yoğunluğu, System.String[]

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestre yoğunluğu yaşanıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestre yoğunluğu yaşanıyor.

Sömestre tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen turistler, pistleri hınca hınç doldurdu. Kimi aileler çocuklarını karne hediyesi olarak Uludağ'a getirirken, bazılarıysa kayak yapmak için Uludağ'ı tercih etti.

Otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığı kayak merkezinde yerli ve yabancı turistler pistler de güzel havanın ve kar yağışının tadını çıkarttı.

Jandarma ekipleri sık sık yaptığı anonslarla sosyal mesafeye uyma konusunda turistleri uyardı. Ailelerinin sömestre tatili için Uludağ'a getirdiği çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kayak yapmayı bilmeyenler pistlerde düşerken, usta kayakçılar pistlerin tozunu attırdı.

Sömestre tatili için Uludağ'a geldiklerini ifade eden turistler, "Sömestre tatilini fırsat bilerek hafta sonu Uludağ'a geldik. Hava ve pistler çok güzel. Burada güneşli havada kayak yaparak Uludağ'ın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Sömestre tatili için aileleriyle Uludağ'a gelen çocuklar ise, " Bu tatili sonuna kadar hak ettik. Ailemiz karnemiz iyi geldiği taktirde bize tatil söz vermişti. Bizde Uludağ'a kar keyfi yapmaya geldik" dedi.

Kar kalınlığının 57 santimetre olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesi'ne önümüzdeki hafta yeniden kar yağması bekleniyor.

-İHA-

Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da sömestre yoğunluğu - Son Dakika


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