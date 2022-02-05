ULUDAĞ'DA SÖMESTRIN SON HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatilinin son hafta sonunda da yoğunluk yaşandı. Otellerin hazırladığı paket programlar kapsamında Uludağ'a gelen tatilciler, kar kalınlığının 110 santim olarak ölçüldüğü pistlerde, sıfırın altında 8 dereceye rağmen kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin son haftasonunda da yoğunluk devam ediyor. Kar kalınlığının 110 santimetre, hava sıcaklığının da sıfırın altında 8 dereceyi gördüğü beyaz cennete gelen yerli, yabancı ve günübirlikçi tatilciler, karın keyfini çıkardı. Jandarma ekipleri, Uludağ'da önlemleri arttırırken, otellerin hazırladığı paket programlar kapsamında doluluk oranlarının yüzde 60'ı buldu. Sömestr tatili için İstanbul'dan geldiklerini belirten Funda Demirbağ, tatilin eğlenceli geçtiğini belirterek, Birazdan kaymaya başlayacağız. Öncesinde kar topu oynadık. Uludağ tatil olduğu için bayağı kalabalık, bu nedenle herkes aynı zamanda geliyor dedi.

Sömestrı fırsat bilerek İzmir'den Uludağ'a tatile gelen İlkim Uçaş da, Uludağ'ı çok seviyorum. Tatil harika geçiyor. Bu 4'üncü gelişim. Yoğunluk çok fazla Uludağ'da. Her zaman ki gibi çok yoğun. Ama güzel bir yoğunluk bence. Okul stresini atıyorum burada. Çok seviyorum kayak yapmayı şeklinde konuştu.