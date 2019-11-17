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Uludağ'da sonbaharın son demleri

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a henüz kar düşmezken, sonbaharın son günlerinde doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Uludağ'da sonbaharın son demleri, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a henüz kar düşmezken, sonbaharın son günlerinde doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. 1961 yılında Milli Park olarak koruma altına alınan, bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran ve geçtiğimiz sezona göre kar yağışının geciktiği Uludağ'da, sonbaharın son günlerinde ağaçlar güzelliğini gözler önüne serdi. Uludağ, sonbaharın sonlarına gelirken sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, sonbaharda da doğal güzellikleri, doyumsuz manzarasıyla ilgi çekiyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındıran ağaçlar arasında fotoğraf çektirmek isteyenler ise Uludağ'ın yolunu tutuyor.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:31 Kaynak: DHA
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