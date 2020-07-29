Uludağ'da, su ihtiyacına, 'Gölet' yapımıyla çözüm - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin başlıca gözde kış turizm merkezi Uludağ'a, çok amaçlı gölet projesi uygulayacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi Bursa'da olan DSİ 1.Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Uludağ'a 'su temini' projesi gerçekleştirecek. Uludağ Milli Parkı'nın sınırları içerisinde, Kırkpınarlar Yolu'nun yer aldığı bölgede, 'Bursa Uludağ Göleti' belirlendi ve ihale düzenlendi. Bursa'da, 20 Ağustos 2020 tarihindeki ihaleyle projenin yapımını üstlenecek olan müteahhit firma belirlenecek ve 700 gün süre tanınacak.

Proje, konaklama tesislerinin yer aldığı bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları dikkate alınarak, çok amaç yararlanma için planlandı. Bursa Uludağ Göleti, kullanma suyu temini, suni karlama çalışmaları ve yangınla mücadeleye su kaynağı hizmeti verecek. Projenin dosyasında, Bursa Uludağ Göleti için "Ekonomik ve teknik yönden uygun görülen projenin kısa zamanda uygulamasının yapılması bölgenin ekonomisi açısından çok önemli bir gelişme olacaktır." ifadesine yer veriliyor. Çobankaya Deresi'ne konuşlanan Bursa Uludağ Göleti'nin yüksekliği, temelden 28 metre seviyesinde olacak ve 353 bin metreküp su depolanacak. Proje uygulamasının dahilinde, bölgesel durum gözleminin yapılmasına yönelik Kar Gözlem İstasyonu da bulunacak. - BURSA