Uludağ'da tabiat yürüyüşü - Son Dakika

Uludağ'da tabiat yürüyüşü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğa ve spor tutkunları ile birlikte oksijen deposu olan Uludağ ormanlarında yürüyüş yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğa ve spor tutkunları ile birlikte oksijen deposu olan Uludağ ormanlarında yürüyüş yaptı.

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Yıldırım Belediyesi tarafından geçen yıl 'Doğadaki Ayak İzimiz' sloganıyla yapılan tertiplenen yürüyüşler yeniden başladı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da iştirakiyle, Uludağ'ın yamaçlarındaki oksijen kaynağı ormanlarla bezenmiş Zeyniler-Teleferik hattı parkurunda 6 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Uludağ'ın eşsiz güzelliklerine hayran kalan yürüyüşçüler, Yıldırım'ın tabiat harikalarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı.


Oktay Yılmaz, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz bu doğa yürüyüşlerini düzenlerken hedefimiz bilhassa Yıldırım'ın doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle paylaşmak ve birlikte görmekti. Bu anlamda Zeyniler, Balaban, Fidyekızık ve diğer bölgelerin güzel mekanlar olduğuna hep birlikte şahitlik ettik. Kış mevsimi ile birlikte ara verdiğimiz bu yürüyüşlerimizi, Covid-19 salgını ve tedbirleri sebebiyle ertelemek durumunda kalmıştık. Yeni normalleşme süreci ile birlikte doğa yürüyüşlerimize yeniden başladık. Bu hafta kitaplara konu olan doğa harikası Zeyniler Köyü ile misafirlerimizi Teferrüç'ten Uludağ oteller bölgesine taşıyan Teleferik hattı arasında kalan güzergahta doğayı ve sporu seven hemşehrilerimizle birlikte 6 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de kontrollü sosyal yaşam standartları çerçevesinde doğa yürüyüşlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da tabiat yürüyüşü - Son Dakika
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