Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar - Son Dakika
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Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar

24.03.2022 10:09

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında bulunan Bursa Uludağ'da aç kalmasından sonra 5 yıldızlı bir otelin yakınına inen ayı, yolda yürüyen 5 arkadaşı kovaladı. Arkadaşlardan biri kayıp düşerken, kimsenin yara almadan kurtulması mutlu etti.

Uludağ'da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Bu sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi'ne indi. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.

Uludağ'daki vatandaşların ayı ile imtihanı! Görür görmez kaçmaya başladılar

GÖRÜR GÖRMEZ KOŞTULAR

Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı. Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uludağ'daki vatandaşların ayı ile imtihanı! Görür görmez kaçmaya başladılar

AYIDAN KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ

Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, "Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynırlarının orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik" dedi.

Uludağ'daki vatandaşların ayı ile imtihanı! Görür görmez kaçmaya başladılar
Uludağ'daki vatandaşların ayı ile imtihanı! Görür görmez kaçmaya başladılar
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Uludağ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar - Son Dakika
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