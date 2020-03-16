Uludağ'da tatilci yok, kar çok - Son Dakika
Son Dakika Genel Uludağ'da tatilci yok, kar çok - Son Dakika

Uludağ'da tatilci yok, kar çok

7 saat önce

Uludağ'da tatilci yok, kar çok Korona virüsü Uludağ'a sezonu erken kapattırdı Korona virüsü Uludağ'da bu sene sezonu erken kapattırdı.

Uludağ'da tatilci yok, kar çok

Korona virüsü Uludağ'a sezonu erken kapattırdı

BURSA - Korona virüsü Uludağ'da bu sene sezonu erken kapattırdı. Zirveye yeniden kar yağmasına rağmen Uludağ'da tatilci yok.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ boşaldı. Mart ortası zirveye kar yağmasına rağmen, Uludağ'da kayak pistleri korona virüsü sebebiyle erken kapanmak zorunda kaldı. Kar kalınlığının 12 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 7 olarak ölçüldü. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde otellerin sezonu kapattıklarını ifade eden vatandaşlar, "Virüsün ardından bazı oteller sezon kapanışını erkene aldı. Burada kar kalınlığı yeterli seviyede ve hava gayet güzel. Fakat günü birlikçiler ve turistler korona virüsü sebebiyle artık gelmiyor" diye konuştu.

Uludağ'da tatilci yok, kar çok

Uludağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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