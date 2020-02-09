Uludağ'da tatilciler kar altında kalan araçlarını aradı - Son Dakika
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Uludağ'da tatilciler kar altında kalan araçlarını aradı

6 saat önce

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşmasının ardından araçlar kar altında kaldı.

Uludağ'da tatilciler kar altında kalan araçlarını aradı, System.String[]

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşmasının ardından araçlar kar altında kaldı. Tatilciler araçlarını küreklerle kar altından çıkarmaya çalışırken, iş makineleri de yolu açtı. Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tipi şeklinde yağan kar yağışı sebebiyle Uludağ'da göz gözü görmezken, araçlar ise karlar altına gömüldü. Karlar arasında araçlarını arayan tatilciler uzun süren uğraşlar sonucu küreklerle araçlarını çıkartabildiler. Zincirsiz dağa çıkmak isteyip araçları yolda kalan sürücüler sebebiyle uzun kuyruklar meydana geldi. Karayolları ekipleri de yol boyunca kar küreme çalışmalarına devam etti.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 150 santimetre olarak ölçüldü. Sıcaklığın bugün için gece eksi 17, gündüz ise eksi 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

(Zafer Peker/İHA)

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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