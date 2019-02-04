Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Tatilciler Kar Kütlesi Altında Kaldı: 2 Yaralı, 1 Kişiye Ulaşılmaya Çalışılıyor

Uludağ'da Tatilciler Kar Kütlesi Altında Kaldı: 2 Yaralı, 1 Kişiye Ulaşılmaya Çalışılıyor

1 saat önce

Uludağ'da tatilciler kar kütlesi altında kaldı: 2 yaralı, 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyorBURSA - Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen kar kütlesi altında çok sayıda vatandaş kaldı.

Uludağ'da tatilciler kar kütlesi altında kaldı: 2 yaralı, 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

BURSA - Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen kar kütlesi altında çok sayıda vatandaş kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

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