Uludağ'da Tatilciler Kar Kütlesi Altında Kaldı: 2 Yaralı, 1 Kişiye Ulaşılmaya Çalışılıyor
1 saat önce
Uludağ'da tatilciler kar kütlesi altında kaldı: 2 yaralı, 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyorBURSA - Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen kar kütlesi altında çok sayıda vatandaş kaldı.
Uludağ
'da tatilciler kar kütlesi altında kaldı: 2 yaralı, 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
BURSA - Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen kar kütlesi altında çok sayıda vatandaş kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa
'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar
altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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