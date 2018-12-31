Uludağ'da Tatilciler Kayak Pistlerini Doldurdu
1 saat önce
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı gecesine saatler kala kayak pistleri doldu.
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ
'da, yılbaşı gecesine saatler kala kayak pistleri doldu. Türkiye
'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden Uludağ'da gelenek haline gelen yılbaşı kutlamaları için konaklayan ve günübirlik gelen ziyaretçiler kayak pistlerini doldurdu. Kayak severler güneşli ve açık havada pistlerin tadını çıkarırken, tam kapasite doluluğa ulaşan otellerde yılbaşı gecesi için hazırlıklar hız kazandı. Öte yandan sıcaklığın gündüz saatlerinde eksi 7 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 2 santimetre gerileyerek 75 santimetreye düştü. Sıcaklığın gece saatlerinde eksi 17 dereceye düşmesi beklenirken gece boyunca yağış beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:18 Kaynak: DHA
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