Uludağ'da tatilcilere kar ve fırtına şoku - Son Dakika
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Uludağ'da tatilcilere kar ve fırtına şoku

6 saat önce

Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugünde fırtınayla birlikte etkili oluyor.

Uludağ'da tatilcilere kar ve fırtına şoku, System.String[]

Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugünde fırtınayla birlikte etkili oluyor. Yoğun kar yağışından kaynaklı yüzlerce araç karlar altında kalırken, kayak pistleri ise kapatıldı.


Kış ve kayak turizminin gözde mekanlarından Uludağ kar yağışına teslim oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar, bu sabah fırtınayla birlikte tipiye dönüştü. Kar fırtınası sebebiyle dakikalar içinde yüzlerce araç oteller bölgesinde karlar altında kaldı. Karlar arasında araçlarını arayan tatilciler uzun süren uğraşlar sonucu araçlarını çıkartabildiler. Zincirsiz dağa çıkmak isteyip araçları yolda kalan sürücüler sebebiyle uzun kuyruklar meydana geldi. Karayolları ekipleri de yol boyunca kar küreme çalışmalarına devam etti. Pistlerin kapanmasıyla kayakçılar günü otellerin lobilerinde geçirdi. Kar kalınlığı bir buçuk metreyi aşarken, termometreler -16 dereceyi gösterdi. - BURSA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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