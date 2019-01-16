Uludağ'da Telesiyejde Mahsur Kalan 11 Kişi Kurtarıldı
34 dakika önce
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.
Türkiye
'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.
Oteller bölgesindeki telesiyejde bilinmeyen bir sebeple arıza meydana geldi.
Telesiyejin durması üzerine durum telefonla jandarmaya bildirildi.
Bölgeye gelen Jandarma
Arama Kurtarma (JAK) timleri, 11 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Uludağ'daki sağlık merkezine götürülen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:25 Kaynak: AA
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