Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Teoman Coşkusu

Uludağ'da Teoman Coşkusu

50 dakika önce

Uludağ'da sahne alan rock müziğinin yıldızlarından Teoman, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uludağ'da Teoman Coşkusu, System.String[]
Uludağ'da sahne alan rock müziğinin yıldızlarından Teoman, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uludağ'da festival düzenlenen Whitefest, yedinci gününde de müzik ve eğlenceye ara vermeden devam ediyor. Kış turizminin en gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da, gündüzden geceye müzik, kayak ve birçok keyifli aktivite ile festivalin tadını çıkaran gençler eğlenceye doymuyor. Skoda sahnesinde Bayram Özcan ile Gökay Belen ve ardından after-ski partide Doğuş Çabakçor ve Percussion Tai'nin müzikleriyle eğlencenin tadını çıkardılar.

Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman ise zirvede konser verdi. Gece programında katılımcılar Teoman'ın şarkılarına eşlik edip eğlendiler. Sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Teoman, 'Duş' ile başlayan konserine 'Renkli Rüyalar Oteli', 'İstanbul'da Sonbahar', 'Paramparça' ve 'Güzel Bir Gün' şarkıları ile devam ederken sahne performansı ile de göz doldurdu. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan başarılı rockçı, kendisini dinlemeye gelen üniversiteli gençlere seslenerek "Hemen hemen her şarkımda beni yalnız bırakmayıp bana eşlik ettiniz. Benim için asla unutamayacağım, çok özel sahnelerimden biri oldu. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle" 'diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde gece Aslı Köse& Percussion Tai, Cihat Uğurel performansları ile devam ederken, festivalin yedinci günü havai fişek gösterileri ile noktalandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Teoman, Uludağ, Magazin
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