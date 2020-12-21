Uludağ'da turist çok, kar yok... - Son Dakika

Uludağ'da turist çok, kar yok...

21.12.2020 11:44

Uludağ'da turist çok, kar yok... Kısıtlama ve kar belirsizliği otellerde konaklama iptallerini başlattı Konaklayanlar kayak yapabilecekler mi? Önümüzdeki hafta sezonu açmaya hazırlanan Uludağ'a halen kar yağmaması otelcileri tedirgin ediyor.

Uludağ'da turist çok, kar yok...

Kısıtlama ve kar belirsizliği otellerde konaklama iptallerini başlattı

Konaklayanlar kayak yapabilecekler mi?

BURSA - Önümüzdeki hafta sezonu açmaya hazırlanan Uludağ'a halen kar yağmaması otelcileri tedirgin ediyor. Pandemi sebebiyle 4 günlük kısıtlama kararı verilen yılbaşı öncesi otellerde yaşanan belirsizlik ve pistlerde kar olmayışı sebebiyle rezervasyon iptallerinin başladığı öğrenildi. Uludağ'da konaklayan turistlerin kısıtlama sebebiyle pistlerde kayak yapıp yapamayacakları henüz netlik kazanmazken, otelciler ve kayak hocaları Uludağ'da suni karlama sisteminin olmayışından dert yandı.

Bu yıl pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Uludağ ise Türkiye'de kış turizmi denince akla gelen ilk yer. 25 Aralıkta sezonu açacak olan Uludağ'da pandeminin etkilerini, otellerin aldıkları tedbirleri, yılbaşı planlarını ve işletmecilerin yeni yıldan beklentilerini Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren anlattı. Korona virüsün turizmi de etkilediğini, bütün kayak merkezleri gibi Uludağ'ın da süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Burak Beceren, sektörün devletin hayata geçirdiği yüzde 1'lik KDV ve uzun vadeli kredilendirme sayesinde ayakta kalmaya çalıştığını anlattı. Uludağ'daki çoğu işletmecinin uzun vadeli kredilerden faydalanmak için başvuru yaptığını dile getiren Beceren şuan para alımlarının başladığını söyledi.

Pandemi sebebiyle Yılbaşı gecesini de kapsayan 31 Aralık - 4 Ocak süreli kısıtlama hakkında da konuşan Burak Beceren, "Geçerli bir seyahat biletiniz varsa sokağa çıkma yasağından muaf bir şekilde turistik amaçlı gezi yapabiliyorsunuz. Aynı rotada kalmak şartı gerekiyor. Örneğin İstanbul'dan Uludağ'a gelmek için yola çıkıyorsunuz ama İzmir'de sizi yakalıyorlar. O zaman tabi ki de bir cezası olacaktır. 4 günlük periyot için bütün otellere insanlar rezervasyonlarını yapmaya devam ediyor. Kafe restoranlar için şuan öngörülen paket ve gel al servis. Otellerde ise sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilmiş restoranlarda müşterilerimiz yemeklerini yiyecekler bizde tüm işletmeler ona göre pozisyonumuzu aldık" diye konuştu.

Konaklayanlar kısıtlamada pistlerde kayak yapabilecek mi?

Yılbaşı gecesini de içine alan 4 günlük kısıtlamada tatile çıkacaklar, belli güzergah dışına çıkılmayacak, geçerli bir seyahat ya da konaklama rezervasyon belgesi olacak. Peki Uludağ'da konaklayacak turistler kısıtlamada pistlerde kayak yapabilecek mi? Konuyla ilgili soruların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama sonrası netlik kazanacağını belirten kayak hocası Yahya Usta, "Şu an konaklayan turistler var ama 4 günlük periyot ile alakalı halen netlik kazanmayan konular var otellerde konaklayan turistler pistlerde kayak yapabilecekler mi belli değil, hafta sonu yağmasını bekliyoruz ancak halen pistler için istenilen kar yağmadı. Erzurum'da, Kayseri'de pistlerde kar var çünkü oralarda suni karlama iyi çalışıyor. Uludağ'da maalesef suni karlama yapılmıyor. Kar olmaması ve kısıtlamadaki belirsizlik kafa karıştırıyor bazı otellerde rezervasyonların iptal edildiği söylendi. Çok üzüldük, umarım bir an önce istenilen kar düşer" dedi.

Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...
Uludağ'da turist çok, kar yok...

Yılbaşı, Turizm, Uludağ, kar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uludağ'da turist çok, kar yok... - Son Dakika


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