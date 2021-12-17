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Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı - Son Dakika

Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı

17.12.2021 11:26

Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardıBURSA Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a karla birlikte turistler yavaş yavaş gelmeye başladı.

Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı

BURSA Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a karla birlikte turistler yavaş yavaş gelmeye başladı. Kayak yapmaya müsait olmayan pistler kızaklarıyla kayanlara kaldı.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı, hava sıcaklığının da eksi 11 dereceye düştüğü Uludağ'da sezon 17 Aralık'ta açılıyor. Oteller son hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl kış yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Uludağ, bu sene kar yağışının başlamasıyla birlikte turistlerin akınına uğradı. Özellikle sıcak iklime sahip Arap ülkelerinden gelen turistlere İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer vilayetlerden gelen yerli turistler de eklendi. Otellerin yavaş yavaş sezonu açtığı günlerde pistlerdeki kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Pistler kayak yapmaya el verişli hale geldi.

Bol bol fotoğraf çekilen turistler, kızaklarıyla çocuklarını da kaydırarak eğlenmeyi ihmal etmedi. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü zirvenin kar yağışının artmasıyla birlikte daha da hareketlenmesi bekleniyor.

2-3 günlük bir tatil için İstanbul'dan geldiğini belirten yerli turist, kızını kaydırarak eğlendirdiğini, havanın biraz soğuk olduğunu söyledi.

Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı
Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı
Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı
Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı

İstanbul, Uludağ, Aralık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da turistler boş pistlerin tadını çıkardı - Son Dakika


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