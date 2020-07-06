Uludağ'da uçurumda can pazarı - Son Dakika

Uludağ'da uçurumda can pazarı

Uludağ'da indikleri yerde yaralanan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA - Turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'da manzara izlemek için gittikleri alanda başından yaralanan kadın, arama ve kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek ve bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen on binlerce kişi soluğu Türkiye'nin en önemli doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da aldı. Bursa manzarasının izlendiği Bakacak Mevkisi'nde yürüyüş yapmak isteyen 4 kişi indikleri yerde mahsur kaldı. 3 kişi kendi imkanları ile çıkarken ve başından yaralı diğer kişi jandarma ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine giden JAK ve AFAD ekipleri kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı kadına ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı