Uludağ'da Vatandaşlar PTT Misafirhanesinin Çatısından Düşen Karın Altında Kaldı

Yaralı olarak çıkartılan 6 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Kar altında kalanları kurtarmaya çalışanların da üzerine kar düştüğü belirtildi.

Uludağ'da PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ANDA Arama Kurtarma Ekibi ,Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), BAKUT Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, görevlilerince arama kurtarma çalışmaları başladı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramaları sürüyor.

PTT binasınınmetal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü. Daha sonra onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü.

19 KİŞİLİK TUR GRUBUNUN ULUDAĞ GEZİSİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kar altında kalan vatandaşların bir tur grubu ile geldiği öğrenildi. Olayın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ gezintisi sırasında yaşandığı belirtildi.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valsi Yakup Canbolat, PTT'nin kullanmadığı eski binasının çatısında biriken karın vatandaşların üzerine düştüğünü söyledi.

Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildiğini vurgulayan Canbolat, "AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor." dedi.