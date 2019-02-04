Son Dakika Haberleri: Uludağ'da vatandaşların üzerine kar kütlesi düştü

Uludağ'da vatandaşların üzerine kar kütlesi düştü

13 dakika önce

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.

Uludağ'da vatandaşların üzerine kar kütlesi düştü, System.String[]
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 

Ekonomi
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