Uludağ'da vatandaşların üzerine kar kütlesi düştü
13 dakika önce
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30
Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu
Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu
Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı