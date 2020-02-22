Uludağ'da yaralanan dağcıyı kayaklı JAK timleri böyle kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da yaralanan dağcıyı kayaklı JAK timleri böyle kurtardı - Son Dakika

Uludağ'da yaralanan dağcıyı kayaklı JAK timleri böyle kurtardı

7 saat önce

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin tatbikatı nefes kesti.

Uludağ'da yaralanan dağcıyı kayaklı JAK timleri böyle kurtardı, System.String[]

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin tatbikatı nefes kesti. Senaryo gereği kayak yaparken yaralanan dağcı başarıyla kurtarılırken, bu anlar havadan da görüntülendi.

Senaryo gereği Uludağ'da kayak yaparken düşerek boynunu inciten bir kayakçıya ulaşan JAK timleri, kaza yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıyı kayarak bölgeden aşağı indirdi. JAK timinden 4 personel, kayaklarla aralarına aldıkları yaralıyı 112 ekiplerine ulaştırdı. Ekipler büyük takdir topladı.

Günün her saatinde teyakkuzda olan ekipler, her türlü olayda vatandaşların yardımına koşuyor. JAK Tim Komutanı Kıdemli Üstçavuş Ramazan Sucu, JAK timlerinin 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini ifade ederek, "JAK timleri 24 saat aralıksız Uludağ'da meydana gelen kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve çığ gibi olaylara müdahale etmektedir. Bunun haricinde dağcılık, kamp ve yürüyüş faaliyetleri icra eden vatandaşlarımızın da emniyetini sağlıyoruz" dedi.

(Samet Doğru - Hakan Gönül/İHA)

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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