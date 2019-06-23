Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uludağ'da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

46 dakika önce

Bursa'da Uludağ Göller Bölgesi'ne gezmeye giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubu düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti.

Uludağ'da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti, System.String[]
Bursa'da Uludağ Göller Bölgesi'ne gezmeye giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubu düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti. Kurtarma ekipleri yaralı turistleri alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Türkiye'nin yaz ve kış turizminde önemli bir yere sahip olan Uludağ'a giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubundan 2 kişi düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti. Turistler, 2 arkadaşlarının düşme sonucu ayak ve kafalarında kırılmalar meydana gelince Afet ve Acil Durum (AFAD) ile jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbarı alan ekipler UMKE ekipleriyle birlikte turistlerin yaralandığı Göller Bölgesi'ne gitti. Burada turistlere ulaşan ekipler, yaralı turistleri taşıyarak sağlık ekiplerine ulaşımlarını sağladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen turistlerin tedavileri devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
Bursa, turist, Uludağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:36:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]