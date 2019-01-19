Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yarı Yıl Yoğunluğu...acemi Kayakçılar Pistlere Renk Kattı

Uludağ'da Yarı Yıl Yoğunluğu...acemi Kayakçılar Pistlere Renk Kattı

1 saat önce

Uludağ'da yarı yıl yoğunluğu...Acemi kayakçılar pistlere renk kattıBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilinin girmesiyle birlikte pistler doldu.

Uludağ'da yarı yıl yoğunluğu...Acemi kayakçılar pistlere renk kattı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilinin girmesiyle birlikte pistler doldu. Pistlerden kayan acemi kayakçılar ise, düşe kalka kayarak renkli görüntüler oluşturdu.
Uludağ, okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından doldu. Oteller, yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaşırken, tatilciler pistlere akın etti. Sisli ve karlı havada kayak yapan vatandaşlar, tatilin keyfini doyasıya yaşadı. Acemi kayakçılar ise, her zaman olduğu gibi pistlerin renkli yüzü oldu. Acemiler düşe kalka kayak yaptı. Zirvede 116 santimetre kar kalınlığı ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük eksi 10, en sıcak ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.
1 saat içerisinde kayak yapmayı öğrendiklerini ifade eden tatilciler, "Uludağ bugün çok güzel. Herkes pistlere akın etmiş. Baya kalabalık var. Burada kayak yapıp, tatilin keyfini doyasıya yaşıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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