Uludağ'da yarılyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatilinin son gününde pistler doldu.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da, tatilciler dün akşamdan itibaren etkisini artıran karın keyfini çıkarıyor.

Sömestır tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler kayak, kızak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar motoru gezintileri düzenleniyor.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 7 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 62 santimetre ölçüldü.