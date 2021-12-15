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Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak - Son Dakika

Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak

15.12.2021 15:23

Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak Uludağ'a yılın ilk uçağı 30 Aralıkta iniyor Uludağ'a Rusya, Ukrayna, Polonya ve Moldovyalı turist akını olacak Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Karayolları ekipleri, Uludağ yolunu açmak için 24 saat gayret...

Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak

Uludağ'a yılın ilk uçağı 30 Aralıkta iniyor

Uludağ'a Rusya, Ukrayna, Polonya ve Moldovyalı turist akını olacak

Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Karayolları ekipleri, Uludağ yolunu açmak için 24 saat gayret sarfediyor

BURSA - Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yılbaşına sayılı günler kala otellerdeki rezervasyon sayıları yüzde 70'lere ulaştı. Bu yıl Rusya, Ukrayna, Polonya ve Moldovya'dan 30 Aralık itibariyle yüzlerce turistin uçakla geleceği öğrenildi. Dün gece kısa süreli kapanan yol karayolları ekiplerinin canla başla çalışması sonucu açıldı. Kar küreme ve tuzlama ekipleri 24 saat görev yaparken, zincirsiz ve kar lastiği olmadan zirveye çıkışa izin verilmiyor.

Kış turizmin en önemli merkezlerinden biri Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Dün geceden itibaren hiç durmadan aralıksız çalışan Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Uludağ'ın gece kapanan yollarını açtı. Bu yıl erken gelen kar yağışıyla birlikte otellerin sezona 17 Aralık'ta başlayacağı öğrenildi. Geçen sezonu pandemi sebebiyle sönük geçiren zirvede bu yıl 15 gün erken düşen kar otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Birçok otel sezon hazırlıklarını tamamlayıp yıl başı öncesi rezervasyon almaya başladı.

Monte Baia Otelin genel Müdürü Erdem Başarır, Uludağ'ın bu yıl muhteşem bir kışa başladığını belirterek, "Son 4-5 yıldır maalesef yışlbaşından 4-5 gün önce kar yağıyordu. Yılbaşını karsız geçirdiğimiz yıllarımızda oldu. Ama bu yıl gördüğünüz gibi 50 santimetreye yakın karımız var. Uludağ'da önümüzdeki 3 gün boyunca da kar yağışı bekleniyor. Özellikle önümüzdeki hafta aşırı kar yağışı gözüküyor. Yılbaşında bol karlı olarak misafirlerimizi bekliyoruz. Son bir haftadır 20 ile 30 oda arasında rezervasyon alırken, kar yağışıyla birlikte günlük 70-80 oda sayına ulaştı. Bu durumda hem Uludağ'daki otelcilerimizi, hem de misafirlerimizi mutlu etmeye yetiyor" dedi.

Uludağ'a ilk uçak 30 Aralıkta iniyor

Bu yıl Uludağ'da yeni bir projeye imza atacaklarını belirten Başarır, "Otel yönetimi olarak Ege'de çalıştığımız bir organizasyon firması aracılığıyla yaptığımız bir projemiz var. Bununla alakalı son bir kaç yıldır araştırma içerisindeydik, Uludağ'a uçak indirebilir miyiz diye. Geçen yıl bunun imzasını attık. Aralık sonunda başlayarak Mart ayının sonuna kadar, her hafta 190 kişilik uçakla gelecek olan misafirlerimizi otelimizde ağırlayacağız. Hafta sonları özellikle iç pazarlamadan dolayı yoğunluk bulunmaktaydı. Hafta içi pazartesi günü misafirlerimiz otelimize giriş yaparak, cuma günü çıkış yapacak. Misafirlerimizi Uludağ'da en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Buna istinaden de, Rusya, Ukrayna ve Moldovya pazarıyla görüşmelerimiz var. Önümüzdeki yıllarda, özellikle bu pazarlara yönelik görüşmeler yapacağız. İnanıyorum Uludağ'ın yüzünü biraz daha değiştireceğiz. Sadece iç pazar değil, dış pazarı da Uludağ'a getireceğiz" dedi.

Kar lastiği ve zincirsiz Uludağ'a girişlere izin verilmiyor

Diğer yandan kontrollerini artıran jandarma ekipleri, Uludağ Milli Parklar Bölgesine kış lastiği ve zinciri olmayan araçların çıkmasına izin vermiyor.

Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların kapanmaması için Karayolları 14.bölge müdürlüğü 143. Şube'ye bağlı ekipler, Uludağ'da yolun kapanmaması için aralıksız şekilde kar küreme araçları ve tuzlama araçları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Karayolları 143. Şube Şefliği 4 küreme aracı, 2 Rotatif kar püskürtme makinesi ve yükleyici kepçe ile yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama calışmalarını sürdürüyor. Uludağ'a çıkan yollarda herhangi bir kapanma söz konusu olmadığı öğrenildi.

Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak
Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak
Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak
Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak

Uludağ, turist, Rus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da yarım metre kar sevinci: Bu yıl Rus ve Ukraynalı turist yağacak - Son Dakika


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