Uludağ'da yemek aramaya inen ayılar köpek sürüsü ile kavga etti! - Son Dakika
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Uludağ'da yemek aramaya inen ayılar köpek sürüsü ile kavga etti!

28.04.2022 00:11

Uludağ'da aç kalan ayıların çöp konteynerlerinden yiyecek ararken, çevredeki köpeklerle yaptığı kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesindeki çöp konteynerlerini karıştırmaya başladı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Çöp kovalarını deviren ayılar, vatandaşlar ve otellerin attığı artıkları yemeye çalıştığında köpeklerin saldırısına uğradı. Ayılardan biri köpekleri kendilerine yaklaşmaması için oyalarken, diğer ayı ise çöpleri karıştırmaya devam etti. Yemek arayan ayılarla ile köpek sürüsünün bu kavgası ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Uludağ'da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada
Uludağ'da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada
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Kaynak: İHA

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