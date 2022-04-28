Uludağ'da yemek aramaya inen ayılar köpek sürüsü ile kavga etti! - Son Dakika

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesindeki çöp konteynerlerini karıştırmaya başladı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Çöp kovalarını deviren ayılar, vatandaşlar ve otellerin attığı artıkları yemeye çalıştığında köpeklerin saldırısına uğradı. Ayılardan biri köpekleri kendilerine yaklaşmaması için oyalarken, diğer ayı ise çöpleri karıştırmaya devam etti. Yemek arayan ayılarla ile köpek sürüsünün bu kavgası ise saniye saniye kameralara yansıdı.