Uludağ'da yeni yıl coşkusu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni yıla coşku ile girildi÷

Uludağ'ın 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde toplanan vatandaşlar, yeni yılı doyasıya kutladı. Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kış merkezinde ateş yakarak ısınırken, çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kar kalınlığının 36 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da geçmiş yıllara oranla yoğunluğun az olması ise dikkat çekti. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte bölgede havai fişek gösterileri yapılırken, vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yeni yıla Uludağ'da girmek için geldiklerini belirten Fatih İnce, 'Mangazlımızı yaptık, çayımızı içtik. Biraz gezdikten ve yeni yıla burada girdikten sonra ineceğiz. Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum' dedi. Çanakkale'den çocuklarıyla birlikte günübirlik olarak geldiklerini söyleyen Erdi-Melek Bilgin çifti ise, Uludağ'ın umdukları gibi çıktığını söyleyerek, kızakları ile birlikte geldiklerini ve kayarak karın tadını çıkardıklarını kaydetti. Çift, herkese ise yeni yıl için mutluluk dileklerinde bulundu.