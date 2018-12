Uludağ'da Yılbaşı Tarifesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ 'da yeni yıl için geri sayım başladı. Otellerin ful çektiği Uludağ, tüm hazırlıklarını tamamlayıp konuklarıyla birlikte yeni yılı beklemeye başladı. Türkiye 'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi buldu. Yıl başı öncesi zirveye gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Erken rezervasyonla yıl başı için yer ayırttıranların ise yüzü gülüyor. 31 Aralık günü gündüz kayak yapıp yeni yıla Uludağ'da girmek isteyenlerin ise gecelik en az bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Yılbaşı günü Uludağ'a çıkmak isteyenler Uludağ'a ister teleferikle isterse otomobilleriyle iki farklı şekilde çıkabiliyor. Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik istasyonundan kalkan kabinler 40 dakika süren doğa ile baş başa bir yolculuğun ardından tatilcileri Sarıalan 'a ulaştırıyor. Karla kaplı ormanın arasında geçen bu yolculuk için kişi başı gidiş geliş 50 TL para ödeniyor.Özel araçlarıyla çıkmak isteyen tatilciler çevre yolundan şehir merkezi bağlantılarını takip ederek Çekirge ya da Pınarbaşı bölgelerinden dağ yoluna ulaşabiliyorlar. 8'inci kilometreden sonra her iki yol da birleşirken bu noktada kontrol yapan jandarma ekipleri sürücüleri zincir takmaları hususunda uyarıyor. Tatilciler 20 kilometrelik Milli Park girişine kadar yol üzerinde bulunan 600 yılık tarihi İnkaya çınar'nı gezip çay ve gözleme molası verebiliyor. Aynı güzergahta doğal güzellikleri ile meşhur Yiğitali, Hüseyinalan, Dolubaba Türbesi ve Mahallesi ile Kirazlı Yayla'yı gezebiliyor. Yol boyunca devam eden et mangalcılar kar üzerinde mangal yapıp sucuk ekmek yeme fırsatı sunuyor.Geçtiğimiz yıl alınan karar ile HGS uygulamasına geçilen Milli Park geçişinde otomobiller için 20, minibüs 40, midibüs 60, tur otobüsleri için ise 80 lira geçiş ücreti kesiliyor. HGS'si bulunmayanlar ise peşin para ödeyerek geçiş yapabiliyor.Milli Parkın ardından ilk durak Sarıalan'da tatilcileri antika eşya satıcıları karşılıyor. Sıcak saleplerini yudumlarken çarşıyı gezme fırsatı bulanlar, orman ürünleriyle yapılmış hediyelik eşyaları satın alabiliyor. Oteller bölgesi yerine Sarıalan'da konaklamak isteyenlere orman içerisine kurulu köşkler hizmet veriyor. 4 ve 6'şar kişilik Orman Köşkleri için ise gecelik 550 ile 750 lira arasında ücret ödemek gerekiyor. Sarıalan'da günlük faaliyetlere katılmak isteyenler turlarla bölgeyi gezebiliyor. Yemek tercihini Sarıalan'da kullanmak isteyenler ise 50 TL'ye yarım sucuk ekmek yada et mangal yaparak karınlarını doyurabilir.Birinci ve ikinci bölge olmak üzere 16 turistik otelin bulunduğu oteller bölgesinde yeni yıl için çok önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bölgedeki otellerin fiyatları hafta arası gecelik 450 ile 550 TL arası, hafta sonu ise gecelik 750 ile bin 250 TL arası değişiyor. Yılbaşı gecesi ise gecelik fiyatlar bin 200 ile bin 800 TL arasında. Bin 800 TL ödeyerek bir gecelik süit oda kiralayanlar aynı zamanda pistleri de kaldıkları odanın penceresinden izleme fırsatı buluyor.Gündüz kayak yapmak isteyen tatilcilerin önce bir kayak evinden kayak takımı kiralaması gerekiyor. Bir günlük bir kayak takımının kirası ise markasına göre 200 ile 700 lira arasında değişiyor. Saatlik kiralamak isteyenlerin ise takım başına 150 TL ödemesi gerekiyor. Pistlerde ulaşımı sağlayan skipass kartları için günlük 200, tek çıkış için 25 TL ödenmesi gerekiyor.Kayak yapmayı bilmeyen tatilcilerin imdadına ise kayak hocaları yetişiyor. Tatilcileri tek başına kayacak seviyeye getiren dersler için günlük en az 200 TL ödemek gerekiyor. Kar motosikleti ile gezmek isteyenler saatine 200 TL ödeyerek kar motosikleti kiralayabiliyor. Gereksiz olduğunu düşünenler ise saatine 30 TL ödeyerek kiraladıkları plastik kızaklarla karın keyfini çıkarıyor.Uludağ'da yapılabilecek en ucuz aktivite ise kar üzerinde sıcak salep içmek, bir bardak salep ya da sıcak çikolata için tatilciler 10 TL para ödüyor. - BURSA