Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu

Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu

1 saat önce

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti.

Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu, System.String[]
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:56 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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