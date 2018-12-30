Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu Yaşanıyor

Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu Yaşanıyor

29 dakika önce

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor.

Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu Yaşanıyor, System.String[]
Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ'da, tatilci ve turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkartırken zirvede yer bulmak ve adım atmak adeta imkansız hale geldi.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ'daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 8 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 77 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri adeta kent meydanına çevirdi.

Telesiyej ve Teleferik'te uzun kuyruklar oluştu

Hafta sonu tatilini ve hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilciler Uludağ'a çıkmak için teleferiğe akın etti. Kilometrelerce kuyruk oluşan teleferikte saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde de uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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