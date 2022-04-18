ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ

18.04.2022 11:56

ULUDAĞ'da yiyecek arayan ayı ailesi tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi.

ULUDAĞ'da yiyecek arayan ayı ailesi tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Günübirlik tatilciler çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 1'i yavru 3 ayıyı cep telefonları ile görüntüledi.

Kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek aramaya başladı. 1'i yavru 3 ayı da yiyecek aramak için ormandan, yerleşim birimlerinin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar, günübirlik tatilciler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Tatilcilerin yaşadığı şaşkınlık ve panik kameralara yansıdı. Bir süre çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ
ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ
ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ
ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ

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Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Sarıalan, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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