Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı - Son Dakika
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Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı

19.04.2022 12:07
Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı

Nisan ayının ortasında Uludağ'da kar yağışını görenler şaşkına döndü.

Nisan ayının ortasında Uludağ'da kar yağışını görenler şaşkına döndü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceyi gördüğü zirvede oteller kapalı olsa da günübirlikçiler karın keyfini çıkarıyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülürken, Nisan ayının ortasında yağan kar görenleri şaşkına çevirdi. Zirvedeki oteller sezonun bitmesiyle kapılarına kilit vururken, günübirlikçiler boş pistlerin tadını çıkarıyor.

(Zafer Peker - İHA)

Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı
Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı
Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı

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Uludağ, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da yoğun kar yağışı tekrardan başladı - Son Dakika
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