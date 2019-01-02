Uludağ'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 5 Metreye Düşürdü
28 dakika önce
Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da yoğun sis etkili oldu.
Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ
'da yoğun sis etkili oldu. Pistlerde görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken kayakçılar pistleri boş bırakmadı.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yerli ve yabancı turistler yoğun sise rağmen kayak pistlerini doldurdu. Türkiye
'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlikçiler de sise rağmen Uludağ'ın keyfini çıkarttı. Pistlerde görüş mesafesi zaman 5 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün resmi sitesinde Uludağ'da kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı gündüz -9, gece ise -12 derece oldu. Uludağ'a gelen tatilciler sise rağmen karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi. Uludağ'a çıkmak isteyenleri yolun belirli noktalarında jandarma ekipleri durdurarak zincir kontrolü yapıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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