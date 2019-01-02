Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesini 5 Metreye Düşürdü

Uludağ'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesini 5 Metreye Düşürdü

1 saat önce

Uludağ'da yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye düşürdüBURSA - Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da yoğun sis etkili oldu.

Uludağ'da yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

BURSA - Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da yoğun sis etkili oldu. Pistlerde görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken kayak severler pistleri boş bırakmadı.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yerli ve yabancı turistler yoğun sise rağmen kayak pistlerini doldurdu. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlikçiler de sise rağmen Uludağ'ın keyfini çıkarttı. Pistlerde görüş mesafesi zaman 5 metreye kadar düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde Uludağ'da kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı gündüz -9, gece ise -12 derece oldu. Uludağ'a gelen tatilciler sise rağmen karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi. Uludağ'a çıkmak isteyenleri yolun belirli noktalarında jandarma ekipleri durdurarak zincir kontrolü yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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