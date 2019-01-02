Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yoğun Sis Tatilcilere Engel Olmadı

Uludağ'da Yoğun Sis Tatilcilere Engel Olmadı

13 dakika önce

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sise rağmen pistler doldu.

Uludağ'da Yoğun Sis Tatilcilere Engel Olmadı, System.String[]
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sise rağmen pistler doldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 81 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışın pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman 30 metrenin altına düştü.

Yoğun sise rağmen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurarak kayak keyfi yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı Turplar Vadisinden Kadirli'ye Yılda 100 Milyonluk Katkı

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:41:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yoğun Sis Tatilcilere Engel Olmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]