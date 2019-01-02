Uludağ'da Yoğun Sis Tatilcilere Engel Olmadı
13 dakika önce
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sise rağmen pistler doldu.
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sise rağmen pistler doldu.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 81 santimetreye yükseldi.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışın pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bu arada, yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman 30 metrenin altına düştü.
Yoğun sise rağmen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurarak kayak keyfi yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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