Uludağ'da Yoğun Sis Tatilcilere Engel Olmadı
41 dakika önce
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sise rağmen hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da, sise rağmen hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler ve yabancı turistlerle doldu.
Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, tatilciler yoğun sise rağmen kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak eğleniyor. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 153 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 3, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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