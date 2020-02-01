Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı - Son Dakika

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

18 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sise rağmen hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sise rağmen hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının 115 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, sömestir tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla hareketliliğin yaşandığı bölgede, tatilciler yoğun sise rağmen kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak eğleniyor.

İzmir'den tatil için Uludağ'a gelen Tayfun Kılınç, kayak merkezini beğendiğini söyledi.

Kılınç, ilk defa Uludağ'a geldiğini aktararak, "Arkadaşlarımızla birlikte kayak yapmaya geldik. Uludağ'daki hem ilk günümüz hem de ilk kayak deneyimimiz. Amatörce, düşe kalka öğrenmeye çalışıyoruz. Baya eğlenceli, herkese tavsiye ederim. Burası muhteşem. Atmosfer harika, doğa harika." dedi.

Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:47 Kaynak: AA
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