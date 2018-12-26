Uludağ'da Yoğun Yağışların Ardından Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da yoğun yağışların ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştıBURSA - Türkiye'nin kış turizminde en gözde ve en önemli mekanlarından biri Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı da eksi on derece seyrediyor.

Uludağ'da yoğun yağışların ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı



BURSA - Türkiye'nin kış turizminde en gözde ve en önemli mekanlarından biri Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı da eksi on derece seyrediyor.

Kış turizminin en gözde ve en önemli mekanlarından biri Uludağ'da yılbaşına ve sömestr tatiline sayılı günler kala kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bununla birlikte hava sıcaklığı da eksi 10 derece de seyrediyor. Fakat soğuk havayı aldırış etmeyen tatilciler pistlere akın etti. Hafta içinde de yoğunluk yaşanan Uludağ'da vatandaşlar manzaranın keyfini çıkartıyor.

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