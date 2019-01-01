Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yoğunluk Sürüyor

Uludağ'da Yoğunluk Sürüyor

54 dakika önce

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk gününde de tatilci yoğunluğu sürüyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk gününde de tatilci yoğunluğu sürüyor.

Yılbaşını Uludağ'da geçiren tatilciler, yeni yılın ilk gününde "Oteller Bölgesi"ndeki tesisler ve pistleri doldurdu.

Hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Resmi tatil dolayısıyla Bursa'dan Uludağ'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş da Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, kar yağışı altında mangal yakan günübirlikçiler, tatilin tadını çıkardı.

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'da "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 73, "Sarıalan Bölgesi"nde ise 88 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Uludağ, Güncel
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