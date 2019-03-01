Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Yolu Bursa'ya İniş İstikameti İnkaya-Doburca Mevkiinde Tur Otobüsü Bariyerleri Aşıp...

Uludağ'da Yolu Bursa'ya İniş İstikameti İnkaya-Doburca Mevkiinde Tur Otobüsü Bariyerleri Aşıp...

1 saat önce

IHAAW172644-ASA/01-03-2019- Uludağ'da yolu Bursa'ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi.

Uludağ'da Yolu Bursa'ya İniş İstikameti İnkaya-Doburca Mevkiinde Tur Otobüsü Bariyerleri Aşıp..., System.String[]
IHAAW172644-ASA/01-03-2019

- Uludağ'da yolu Bursa'ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 01.03.2019 17: 26: 44 TSI
NNNN - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa
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