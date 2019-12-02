Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor
Son Dakika Güncel Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor - Son Dakika

Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, dün akşam araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park etti.

Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, bölgede dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.

Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katılıyor.

"Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 02.30 sularında Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'tan (37) haber alınamadığı ihbarı harekete geçildiği kaydedilerek, şu ifadelere verildi:

"İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Jandarma, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor
Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3) Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]