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Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3)
6 saat önce
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması devam ediyor.
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