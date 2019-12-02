Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3)
Son Dakika Güncel Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3) - Son Dakika

Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3)

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması devam ediyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması devam ediyor.

Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3)

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
Eşini önce darbeden adam ardından kaynar su dökdü Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 01:13:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]