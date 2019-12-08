Son Dakika Haberleri: Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor
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Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

6 saat önce

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için özel metal dedektörü olan drone ile arama başlatıldı.

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için özel metal dedektörü olan drone ile arama başlatıldı.

Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:35 Kaynak: AA
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