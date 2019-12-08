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Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor
6 saat önce
Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için özel metal dedektörü olan drone ile arama başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:35 Kaynak: AA
Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için özel metal dedektörü olan drone ile arama başlatıldı.
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