Uludağ'da yürüyüş yaparken yollarını kaybeden 3 kişi bulundu - Son Dakika

Bir süre sonra yakınlarını arayan bu kişiler, cep telefonlarının şarjının az olduğunu belirterek dönüşe geçtikleri sırada yollarını kaybettiklerini söyledi.

Bursa 'da, Uludağ 'da yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiye ulaşıldı.

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