Son Dakika Haberleri: Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4)
Son Dakika Güncel Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4) - Son Dakika

Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4)

6 saat önce

GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDIUludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı.

Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4), System.String[]

GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDI

Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı. Hava koşulları dikkate alındığında zamana karşı mücade sürdürülürken, arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli'de bulunan Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 'İnsanlı Keşif Uçağı', Bursa'ya geldi. Uludağ semalarında dolaşan 2 uçak, Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı bulmak için arama çalışmalara havadan destek vermeye başladır. Bu arada bölgede bulunan 130 kişilik arama-kurtmarma ekib de, karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
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