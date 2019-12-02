Son Dakika › Güncel › Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4) - Son Dakika
Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (4)
6 saat önce
GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDIUludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDI
Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı. Hava koşulları dikkate alındığında zamana karşı mücade sürdürülürken, arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli'de bulunan Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 'İnsanlı Keşif Uçağı', Bursa'ya geldi. Uludağ semalarında dolaşan 2 uçak, Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı bulmak için arama çalışmalara havadan destek vermeye başladır. Bu arada bölgede bulunan 130 kişilik arama-kurtmarma ekib de, karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3) Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi